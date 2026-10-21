Сети водоотведения отремонтировали на 1-й Покровской улице в поселке Уваровка
В поселке Уваровка Можайского округа завершили ремонт сетей водоотведения на 1-й Покровской улице. Специалисты проложили 24 метра трубопровода диаметром 200 миллиметра из полиэтилена низкого давления, отметили в РИАМО.
ПНД-трубы устойчивы к коррозии и перепадам температур, отличаются прочностью и герметичностью, что помогает снизить риск аварий. Новый отрезок подключили к существующей магистрали, выполнив врезки в коллекторы. После завершения монтажа рабочие привели в порядок прилегающую территорию.
Обновление повысило надежность канализационной системы и снизило нагрузку на инженерные коммуникации поселка.
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