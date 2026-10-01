Администрация Одинцова проведет встречу с жителями 6 октября

В Одинцовском округе 6 октября пройдет встреча с жителями в формате выездной администрации. Обратиться к представителям власти можно будет с 10:00 до 12:00.

Прием состоится по адресу: улица Заречная, дом 2, культурно-досуговый центр «Заречье». Жители смогут обсудить вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, здравоохранения и капитального ремонта.

Обращения примут глава Одинцовского округа Андрей Иванов, его профильные заместители, сотрудники муниципального центра управления регионом, специалисты Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, представители Одинцовской областной больницы, а также депутаты.

Предварительная запись на прием проводится в рабочие дни: с понедельника по четверг — с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 16:45. Перерыв на обед — с 13:00 до 13:45. Подробный график размещен на официальном сайте администрации в разделе «Местное самоуправление».