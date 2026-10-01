Единый день диспансеризации проведут в больнице в Лыткарине 3 октября

Лыткаринская городская больница 3 октября организует единый день диспансеризации для всех желающих. Как сообщили в медучреждении, пройти комплексное обследование можно будет в поликлинике № 2 с 08:00 до 13:00 без предварительной записи.

Медицинский кабинет находится по адресу: улица Коммунистическая, дом № 63. Для прохождения осмотра жителям потребуется только паспорт и полис ОМС. Весь комплекс базовых диагностических процедур специалисты проведут в рамках одного визита.

«Многие заболевания и факторы риска на начальных этапах могут никак себя проявлять. Во время диспансеризации мы оцениваем основные показатели здоровья, а по результатам обследований врач определяет, требуется ли пациенту дополнительная диагностика или консультация узкого специалиста. Именно поэтому важно не ждать появления жалоб, а регулярно проходить профилактические обследования», — отметила терапевт Лыткаринской больницы Светлана Котова.

Частота прохождения процедуры зависит от возраста: гражданам от 18 до 39 лет рекомендуется посещать врачей раз в три года, а после 40 лет — ежегодно.

В промежуточные периоды доступен профилактический медицинский осмотр. В стандартном режиме записаться на обследование в будние дни можно через региональный портал «Здоровье», по номеру 122, в чат-боте «Денис» или непосредственно в регистратуре поликлиники.