Игра 1/8 финала лиги КВН прошла в Серпухове

Очередной этап интеллектуально-юмористического состязания прошел 27 сентября в доме культуры «Большевик». В игре 1/8 финала Серпуховской лиги КВН приняли участие восемь команд из Серпухова, Ступина, Тулы и Москвы.

Команды соревновались в конкурсах «Приветствие» и «Биатлон». Участники продемонстрировали публике актерское мастерство и свои лучшие шутки. Выступления оценивало жюри, в состав которого вошли Ольга Нечаева, Римма Хачатрян, Евгений Коряк, Евгений Москвичев и Елизавета Гаврилушкина.

По итогам игры победу одержала «Ravens cry» из Тулы, второе место заняла команда «Ярче солнца» из Москвы, на третьем — «Стратеги» из Серпухова. Все восемь команд прошли в следующий этап состязаний — ¼ финала.