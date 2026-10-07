Подмосковный сердечно-сосудистый хирург Абрамян выступил на конгрессе в столице

Руководитель регионального сосудистого центра Воскресенской больницы Гурген Айвазян принял участие в III Московском конгрессе сердечно-сосудистых хирургов «Сердца мегаполиса». Форум прошел в конце сентября в Москве и объединил специалистов по кардиохирургии, сосудистой и эндоваскулярной хирургии, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

В научную программу вошли 29 направлений, включая экстренную помощь при заболеваниях аорты, лечение аневризм, малоинвазивные операции, каротидную хирургию и терапию критической ишемии конечностей.

Гурген Айвазян девять лет работал в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, а сосудистый центр Воскресенской больницы возглавляет несколько лет. Ежегодно здесь проводят более двух тысяч операций, около 90% из них — экстренные.

В августе 2026 года хирург также стал победителем трансрадиального эндоваскулярного курса в номинации «Уникальный клинический случай», представив опыт лечения пациента с одновременными инфарктом и инсультом.

Участие специалиста в федеральном медицинском форуме позволяет представить опыт воскресенской команды и применяемые в округе современные методы лечения сосудистых заболеваний.