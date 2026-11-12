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    Дворец культуры «Мир» в Лыткарине отремонтируют в 2027 году

    Фото: Минстрой МО

    В Лыткарине на улице Ленина продолжается капремонт дворца культуры «Мир». Работы идут в рамках областной госпрограммы, их планируют завершить в 2027 году, сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

    Сейчас строители монтируют оконные блоки. На объекте одновременно ведут кровельные работы, выполненные уже на 50%, и фасадные, устанавливают окна и витражи, устраивают перегородки и монтируют инженерные системы. На площадке трудятся 45 специалистов, задействованы две единицы техники.

    Общая площадь здания превышает 8,2 тыс. квадратных метров. В ходе капремонта здесь полностью заменят инженерные сети, установят современную противопожарную систему, отремонтируют кровлю и фасад, который затем украсят архитектурной подсветкой.

    Особое внимание уделяют сохранению исторического облика: команда художника Алексея Шилова восстановит настенные росписи в концертном зале и фойе.

    Для жителей Лыткарина обновленный ДК станет современным культурным пространством с улучшенными условиями для концертов, кружков и городских мероприятий.

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