Министр энергетики Подмосковья рассказал студентам о цифровизации отрасли

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов провел онлайн-встречу со студентами Университета имени А. С. Грибоедова. Об этом сообщило Министерство энергетики Московской области.

В рамках лекции «Энергия перемен Подмосковья» он рассказал о развитии энергетического комплекса региона, современных технологиях и возможностях профессионального развития в отрасли. Участниками стали студенты направлений «Электроэнергетика и электротехника», «Мехатроника и робототехника», «Системы управления движением и навигация», а также будущие специалисты в области экономики, государственного и муниципального управления, менеджмента, прикладной и бизнес-информатики.

Отдельное внимание уделили цифровой трансформации отрасли: внедрению искусственного интеллекта, созданию цифрового двойника инженерной инфраструктуры и применению современных систем управления энергетическими объектами. Студенты ознакомились с работой крупнейших энергетических предприятий Подмосковья и подведомственных организаций министерства.