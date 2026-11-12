Министр энергетики Подмосковья рассказал студентам о цифровизации отрасли
Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов провел онлайн-встречу со студентами Университета имени А. С. Грибоедова. Об этом сообщило Министерство энергетики Московской области.
В рамках лекции «Энергия перемен Подмосковья» он рассказал о развитии энергетического комплекса региона, современных технологиях и возможностях профессионального развития в отрасли. Участниками стали студенты направлений «Электроэнергетика и электротехника», «Мехатроника и робототехника», «Системы управления движением и навигация», а также будущие специалисты в области экономики, государственного и муниципального управления, менеджмента, прикладной и бизнес-информатики.
Отдельное внимание уделили цифровой трансформации отрасли: внедрению искусственного интеллекта, созданию цифрового двойника инженерной инфраструктуры и применению современных систем управления энергетическими объектами. Студенты ознакомились с работой крупнейших энергетических предприятий Подмосковья и подведомственных организаций министерства.
Мы внедряем искусственный интеллект, создаем цифровые системы управления, ищем новые инженерные решения. И нам нужны молодые люди со свежими идеями, своим взглядом на привычные задачи, желанием пробовать и создавать новое.
Сергей Воропанов
министр энергетики Московской области
Одной из тем встречи стала возможность прохождения производственной практики, стажировок и дальнейшего трудоустройства. Министерство энергетики Подмосковья и подведомственные организации сотрудничают с ведущими техническими вузами, в числе которых НИУ «МЭИ», МГТУ имени Н.Э. Баумана, НИЯУ МИФИ, НИУ МГСУ, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, а также с профильными колледжами Подмосковья.
Также министр рассказал о проекте «День дублера» Минэнерго Подмосковья. В 2025 году его участниками стали 35 студентов вузов и колледжей, которые на один день погрузились в работу министерства и энергетических предприятий: участвовали в совещаниях, знакомились с управленческими задачами, посещали производственные объекты. Все участники проекта вошли в кадровый резерв Минэнерго Московской области. Следующий «День дублера» планируется провести весной 2027 года.