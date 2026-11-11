Благоустройство Вачевской улицы проверили в Павловском Посаде

10 ноября прошел традиционный объезд территорий города руководителями и представителями служб. Участники также проинспектировали улицу Юбилейную и городской парк культуры и отдыха.

Первой точкой стала улица Вачевская, где идет активное благоустройство малой общественной территории. Рабочие установили детскую площадку с песочным двориком, уложили бортовой камень, проложили кабельные линии и смонтировали качели с перголой.

Скоро здесь появятся футбольное поле с освещением, пешеходные дорожки, лавочки, фонари и камеры системы «Безопасный регион». Срок сдачи работ — 1 декабря.

Далее участники посетили улицу Юбилейную, где в этом году отремонтировали дорогу. Проверили работу и поговорили с жителями — все обращения взяты на контроль.

Дорожному ремонтно-строительному управлению поручили срочно провести профилирование проезда к кварталу, где проживают многодетные семьи.

Также посетили городской парк культуры и отдыха. Территория ухоженная, но требует обновления: благоустройство парка будут прорабатывать на ближайшие годы.

Особое внимание уделили чистоте улиц. Основной объем листвы убрали, однако у дорожных служб остаются недоработки: вдоль дорог, в парковочных карманах и на остановках требуется более активная уборка.

Все замечания уже переданы профильным службам в работу.