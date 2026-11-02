Глава Дмитровского округа провел встречу с ветеранами СВО

30 октября глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов и депутат Совета депутатов, ветеран СВО Виктор Колосов посетили местное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ. В ходе встречи обсудили развитие военно-патриотической работы с молодежью и меры по повышению ее эффективности.

Руководитель отделения Валерий Яцурин рассказал, что в организации состоят 56 человек. Все они активно участвуют в жизни округа, ведут большую воспитательную и военно-патриотическую работу: участвуют в митингах и акциях, проводят встречи со школьниками и студентами.

«Вы имеете большой жизненный, а подчас и боевой опыт — ваша роль особенно важна в вопросах воспитания детей и подростков», — подчеркнул Михаил Шувалов.

На вопрос главы округа, что необходимо для более масштабной работы, Валерий Яцурин назвал два ключевых момента: информированность и взаимодействие с теми структурами, которые организуют мероприятия. Ветераны отметили, что готовы делать для воспитания юных жителей округа намного больше.

По итогам встречи принято решение создать общий чат с представителями образования, культуры, спорта и молодежной политики для оперативного обмена информацией о мероприятиях. Ветераны предложили активнее привлекать их к урокам мужества и «Разговорам о важном».

Еще одна инициатива — организовать в ближайшие месяцы поездку для детей, в первую очередь из семей участников СВО, в Центральный музей Военно-Воздушных Сил РФ в Монино. «Полностью поддерживаю! Сам в детстве был в этом музее — полный восторг!» — с энтузиазмом откликнулся Михаил Шувалов.

Кроме того, на встрече обсудили усиление профориентационной работы со старшеклассниками по направлению в военные вузы, а также варианты взаимодействия с «Юнармией» и «Движением Первых».

В завершение Валерий Яцурин поблагодарил Михаила Шувалова за налаженное взаимодействие ветеранской организации с администрацией округа и выразил уверенность, что сотрудничество будет только крепнуть. Глава округа, подводя итоги, подчеркнул: «Такие встречи дают понять главное: у нас есть люди, на которых можно опереться. Офицеры запаса с большим опытом и любовью к Родине готовы передавать это нашим детям. Шаги определили, будем работать дальше».