360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Подмосковные фехтовальщики взяли золото и два серебра на турнире в Саратове

    Фото: ОСШОР Одинцово

    Сборная Московской области завоевала золотую и две серебряные медали на всероссийском турнире по фехтованию среди юных спортсменов от 13 до 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Соревнования памяти олимпийских чемпионов Валентины Прудсковой, Юрия Шарова и Юрия Сисикина прошли в Саратове. В командном первенстве среди мальчиков сборная Московской области в составе Георгия Кудеркина, Максима Бурбика, Тимофея Фролова и Георгия Шостака победила команду Башкортостана. Бронза досталась сборной Воронежской области.

    В личном первенстве среди девочек победила Милана Аллахвердиева из центра фехтования Ильгара Мамедова в Химках. Серебро у спортсменки из Москвы, бронзовые медали — у представительниц Курской и Самарской областей.

    В личном первенстве среди мальчиков Георгий Кудеркин завоевал серебряную медаль. Первое место занял представитель Нижегородской области, третье разделили рапиристы из Воронежской и Курской областей.

    Турнир прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

    Подмосковный врач Земскова дала советы по предотвращению гипертонии

    Врач за работой

    Кадетский класс МЧС открыли в гимназии в Реутове

    Центр поддержки участников СВО откроют в Химках

    Всероссийский парковый забег «С95» провели в Дзержинском

    Больница в Реутове получила новую стойку для операций на суставах

    Мониторинг водных объектов провели в Мытищах

    Ремонт трассы на участке от Неверовского моста начали в Воскресенске

    Дублер проезда № 4638 начали строить в Котельниках

    В Щелкове 38-ю бригаду управления ВДВ наградили орденом Жукова

    День здоровья для работников культуры провели в Раменском

    Минэкологии Подмосковья: в регионе обитает краснокнижный паук

    Аграриев Подмосковья пригласили на форум «Интеграция»