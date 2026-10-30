Подмосковные фехтовальщики взяли золото и два серебра на турнире в Саратове

Сборная Московской области завоевала золотую и две серебряные медали на всероссийском турнире по фехтованию среди юных спортсменов от 13 до 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования памяти олимпийских чемпионов Валентины Прудсковой, Юрия Шарова и Юрия Сисикина прошли в Саратове. В командном первенстве среди мальчиков сборная Московской области в составе Георгия Кудеркина, Максима Бурбика, Тимофея Фролова и Георгия Шостака победила команду Башкортостана. Бронза досталась сборной Воронежской области.

В личном первенстве среди девочек победила Милана Аллахвердиева из центра фехтования Ильгара Мамедова в Химках. Серебро у спортсменки из Москвы, бронзовые медали — у представительниц Курской и Самарской областей.

В личном первенстве среди мальчиков Георгий Кудеркин завоевал серебряную медаль. Первое место занял представитель Нижегородской области, третье разделили рапиристы из Воронежской и Курской областей.

Турнир прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».