Мастер-класс по хирургии грыж провел врач из Воскресенска

Современная медицина стремительно уходит от простого принципа «закрыть дефект». Сегодня хирургия передней брюшной стенки — это высокотехнологичная наука о восстановлении утраченных функций организма. Очередным подтверждением этого стал мастер-класс в Самаре.

Прямо у операционного стола Владислав Бурдаков продемонстрировал коллегам ювелирную технику лапароскопического вмешательства, наглядно показав каждый шаг восстановления передней брюшной стенки на практике.

Участники мероприятия подчеркивают: за последние пять лет новые подходы буквально произвели революцию в лечении грыж. На смену старым методикам пришла концепция функциональной хирургии передней брюшной стенки. Главная задача врача теперь заключается не только в ликвидации выпячивания, но и в полноценном возвращении анатомической подвижности, тонуса и физиологической работы мышечного корсета через щадящие малотравматичные доступы.

«Следующий шаг — перевести в цифровой формат параметры эластичности и комплаенса передней брюшной стенки. Именно объективная цифровая оценка этих показателей в ближайшем будущем станет отправной точкой при выборе тактики лечения каждого пациента с послеоперационными вентральными грыжами», — рассказал Владислав Бурдаков.

Оцифровка биомеханических свойств тканей позволит хирургам персонализировать операции с математической точностью, минимизировать риск рецидивов и значительно сократить период восстановления.

Подобные мастер-классы и практические наработки подтверждают высокий статус отечественной хирургической школы: передовой опыт не просто применяется на практике, а формирует стандарты будущего для всей мировой герниологии.