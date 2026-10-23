Жителям Подмосковья напомнили об ответственности за незаконный майнинг

Попытка заработать на криптовалюте за счет незаконного подключения к электросетям может обернуться крупными финансовыми потерями, уголовным преследованием и угрозой для окружающих. Главное управление региональной безопасности Московской области напоминает об опасности нелегальных майнинговых ферм, размещенных в жилых домах, подвалах и гаражах.

Незаконное потребление электроэнергии может повлечь ответственность по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». В зависимости от обстоятельств нарушителю грозят крупный штраф или лишение свободы сроком до пяти лет.

Уголовным делом риски не ограничиваются: владельцу фермы придется компенсировать потери энергоснабжающей организации. Компании обращаются в суды, а суммы взысканий за безучетное потребление электричества могут достигать сотен тысяч и миллионов рублей.

Дорогая техника также не гарантирует сохранности. По решениям судов майнинговое оборудование могут конфисковать и направить на погашение задолженности перед поставщиком ресурсов. В результате нарушитель рискует лишиться устройств и остаться с крупным долгом.

Майнинговые установки работают практически непрерывно и потребляют много энергии. При чрезмерной нагрузке проводка перегревается, возникают короткие замыкания и возгорания. Подобные инциденты уже приводили к серьезным пожарам и эвакуации жильцов многоквартирных домов.