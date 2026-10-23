Компания «Мострансавто» трудоустроила около 100 ветеранов СВО

Подмосковный перевозчик «Мострансавто» помогает участникам специальной военной операции вернуться к мирной жизни, предлагая работу и дополнительные меры поддержки. О трудоустройстве ветеранов рассказали в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева , который ранее поздравил со 100-летним юбилеем коллектив компании.

«Мострансавто» первой в России начала принимать на работу бойцов, получивших тяжелые ранения. Сегодня ветераны СВО трудятся в разных подразделениях предприятия — от ремонтных мастерских до пассажирских перевозок.

«Участники СВО работают и слесарями, и контролерами технического состояния, и даже есть несколько ветеранов, в том числе с боевыми травмами, которые работают водителями автобусов. Всего в „Мострансавто“ трудоустроено около 100 ветеранов спецоперации», — подчеркнул генеральный директор компании Андрей Майоров.

Сотрудникам «Мострансавто» доступны бесплатный проезд на собственных маршрутах, компенсация аренды жилья, санаторно-курортное лечение и организация отдыха для детей.

Также предусмотрена переподготовка на водительскую категорию D со стипендией. Для привлечения новых работников действует программа «Приведи друга».