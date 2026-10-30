Более 200 высокотехнологичных операций провели врачи в Дмитрове в 2026 году

Врачи Дмитровской больницы выполнили сложные операции благодаря профессиональному мастерству и новому оборудованию. Его приобрели по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Раньше для проведения сложных оперативных вмешательств приходилось ехать в Москву, теперь высокотехнологичную медицинскую помощь можно получить рядом с домом.

Дмитровская больница оказывает услуги по четырем основным направлениям: сердечно-сосудистая хирургия, общая хирургия, травматология и ортопедия, акушерство и гинекология.

Многие операции на сердце и сосудах сегодня проводятся без больших разрезов — через небольшой прокол. Это уменьшает количество шрамов, ускоряет восстановление, снижает риск осложнений и позволяет пациентам быстрее вернуться домой.

Заместитель главного врача по медицинской части Багаутдин Муслимов подчеркнул, что высокотехнологичная помощь — это не только современные аппараты, но и команда профессионалов, умеющих с ними работать.

Хирурги, анестезиологи и медицинские сестры постоянно повышают квалификацию, осваивая новые методики. Для пациентов важно, что сложные операции можно провести рядом с домом и затем наблюдаться у тех же врачей, знакомых с историей болезни.

Также в этом году в программу обязательного медицинского страхования включили 15 новых видов сложных операций. Теперь эти процедуры доступны всем жителям округа и других населенных пунктов Подмосковья бесплатно по полису ОМС.

Глава муниципалитета Михаил Шувалов отметил важность того, чтобы жители могли получать качественную медицинскую помощь в Дмитровской больнице.

«То, что наши врачи осваивают новые методики и проводят высокотехнологичные операции, и для этого имеется новейшее оборудование, — это значительный шаг вперед. Мы продолжим создавать комфортные условия для пациентов и медицинского персонала», — добавил он.