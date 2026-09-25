Два новых аппарата для рентгена поступили в госпиталь Солнечногорска

Московский областной госпиталь для ветеранов войн в Жилино городского округа Солнечногорск получил два новых рентген-аппарата С-дуга. Оборудование уже используют специалисты отделений травматологии и ортопедии, хирургии, урологии и кардиологии.

Новая техника позволяет хирургам непосредственно во время операции получать высокоточные изображения внутренних органов и костных структур. Врачи могут контролировать ход вмешательства в режиме реального времени, что помогает повысить точность манипуляций, сократить продолжительность процедуры и снизить риски для пациента.

Использование С-дуги также позволяет проводить рентгенографию без перемещения тяжелого пациента из операционной в отдельный кабинет. Это особенно важно при сложных вмешательствах. Новое поколение аппаратов отличается мобильностью и сниженной лучевой нагрузкой для пациентов и медицинского персонала.

«Я благодарю губернатора Московской области Андрея Воробьева за внимание к развитию здравоохранения в регионе. Такие инвестиции в медицину позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее и гарантировать жителям округа качественную помощь», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.