Подмосковные пожарные обеспечили безопасность на избирательных участках

В период с 18 по 20 сентября сотрудники территориального управления № 2 «Мособлпожспаса» обеспечивали пожарную безопасность на избирательных участках в шести муниципалитетах. Об организации дежурств рассказал заместитель начальника управления Андрей Образцов.

Зона ответственности охватила Волоколамский, Рузский, Можайский и Лотошинский округа, а также Шаховскую и Наро-Фоминск. Для оперативного реагирования на каждом участке ежедневно находились дежурные противопожарно-спасательной службы.

Спасатели координировали действия с местными властями и другими экстренными службами, что гарантировало полную безопасность жителей.

Для членов участковых комиссий заранее провели инструктажи по пожарной безопасности. Сотрудники напомнили правила поведения при срабатывании сигнализации и порядок эвакуации. Кроме того, огнеборцы проверили исправность внутренних водопроводов и доступность эвакуационных выходов.

«На время проведения избирательных мероприятий работники госучреждения были приведены в режим повышенной готовности. За каждым избирательным участком были закреплены руководители подразделений, ответственные за пожарную безопасность. Благодаря слаженному межведомственному взаимодействию, трехдневное голосование в Государственную Думу и в региональный парламент завершилось в штатном режиме и без происшествий», — подчеркнул Андрей Образцов.