Росреестр рассказал о возможностях использования земель для туризма в Подмосковье

В Подмосковье продолжается реализация федерального проекта «Земля для туризма», который помогает находить свободные участки для создания туристических и рекреационных объектов. Сведения о подходящих территориях доступны на цифровой платформе «Национальная система пространственных данных».

Проект входит в госпрограмму «Национальная система пространственных данных». Его задача — вовлекать в хозяйственный оборот свободные земли, расположенные рядом с природными достопримечательностями, историческими местами и популярными туристическими маршрутами, а также создавать условия для привлечения инвестиций в отрасль.

На платформе пользователи могут найти территории с туристическим потенциалом, ознакомиться с характеристиками участков и действующими ограничениями, а также оценить возможности для реализации своих проектов.

Выявление земель координирует оперативный штаб при Управлении Росреестра по Московской области. В его состав входят представители ведомства, ППК «Роскадастр» и региональных органов власти.

По словам заместителя руководителя управления Егора Войтусенко, проект помогает развивать туристическую отрасль, сохранять природное и историко-культурное наследие и повышать инвестиционную привлекательность территорий.

В 2026 году также заработал Геопортал СНГ — межгосударственная цифровая платформа пространственных данных стран Содружества. Она объединяет информацию о территориях государств-участников, которую можно использовать для решения задач в сфере туризма, трудоустройства, образования и инвестиций.

Подробнее о Геопортале СНГ можно узнать на официальном сайте Росреестра.