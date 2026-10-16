Благотворительная акция помощи животным прошла в Подольске

Неравнодушные жители Подольска проводят акцию «Большая помощь маленькому другу» регулярно. Участники принесли в Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1, различного вида корма, игрушки и наполнители.

Для студентов РГУТИС такие акции являются частью жизни, поэтому участие в них ребята принимают не раздумывая.

«Мы принесли корма для животных. Наш колледж поддерживает волонтерскую деятельность, потому что понимает, что животные нуждаются в любви, заботе, поддержке», — поделилась глава студкомитета РГУТИС Анастасия Смихнова.

Каждая пачка корма обязательно найдет своего получателя, который в ней так нуждается. Главный итог акции — животные сыты, а люди довольны.

Но не только обитателям приюта отправится эта адресная помощь. Зачастую запросы приходят и от бойцов из зоны специальной военной операции. Они просят помощи для питомцев, которых они встретили на фронте.

