В Подмосковье вечером 6 октября загруженность дорог достигла 5 баллов

Движение затруднено на центральных дорогах в окружных центрах, а также в сторону области на Ленинградском, Дмитровском, Носовихинском, Симферопольском, Можайском, Рублево-Успенском, Минском, Новорижском, Пятницком шоссе.

Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков, пристегиваться самим и следить, чтобы пассажиры тоже были пристегнуты. В Минтрансе также напомнили о необходимости не отвлекаться на телефон, не садиться за руль в состоянии опьянения и сохранять безопасную дистанцию. Перед пешеходными переходами следует снижать скорость и уступать дорогу пешеходам.