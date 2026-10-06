В Подмосковье вечером 6 октября загруженность дорог достигла 5 баллов
Вечером 6 октября загруженность дорог Московской области составила 5 баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Движение затруднено на центральных дорогах в окружных центрах, а также в сторону области на Ленинградском, Дмитровском, Носовихинском, Симферопольском, Можайском, Рублево-Успенском, Минском, Новорижском, Пятницком шоссе.
Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков, пристегиваться самим и следить, чтобы пассажиры тоже были пристегнуты. В Минтрансе также напомнили о необходимости не отвлекаться на телефон, не садиться за руль в состоянии опьянения и сохранять безопасную дистанцию. Перед пешеходными переходами следует снижать скорость и уступать дорогу пешеходам.