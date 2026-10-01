Отопительный сезон начался в Наро-Фоминском округе

1 октября в муниципалитете запустили все котельные. В первую очередь тепло начали подавать в социальные объекты и жилые дома.

Котельная № 31 мощностью 25 МВт на улице Маршала Куркоткина играет важную роль в жизни микрорайона Кантемировский: она обеспечивает отоплением и горячей водой 17 многоквартирных домов, три общежития, школу № 4, детские сады № 9 и № 18, а также здание банка. В зоне ее обслуживания — улицы Куркоткина и Пешехонова.

К старту отопительного сезона специалисты запустили два котла — это позволило своевременно подать тепло в социальные объекты и жилые дома. Сейчас теплоснабжение всех подключенных объектов идет в плановом режиме.

Котельная, построенная в 2023 году в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры», полностью автоматизирована. Управление ведется с операторского шкафа, который регулирует работу системы и фиксирует любые нештатные ситуации.

На крупных котельных и центральных тепловых пунктах установлены датчики температуры и давления — это позволяет мониторить ситуацию круглосуточно онлайн благодаря системе «ЖКХ-контур».

Чаще всего сбои возникают из-за скачков напряжения или снижения давления воды, но оператор контролирует процесс и оперативно устраняет мелкие недочеты. Олег Никитин работает в котельной с момента ее запуска — для него нынешний отопительный сезон станет третьим.

«Работа возле дома — любимая, график удобный», — делится он.

Чтобы тепло равномерно распределилось по системе и дошло до каждой батареи, требуется время. Сначала теплоноситель проходит по магистральным трубопроводам, затем попадает в распределительные сети и уже после — в дома. На полный прогрев системы нужно несколько дней.