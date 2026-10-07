Онлайн-консультации по вопросам похоронного дела запустили в Подмосковье

Жители Подмосковья могут получить бесплатную консультацию по вопросам погребения и похоронного дела дистанционно. Специалисты Центра муниципальных услуг проводят видеоконсультации через региональный портал госуслуг, а записаться на них можно самостоятельно онлайн или при помощи сотрудников пилотных отделений МФЦ.

Сотрудники центров «Мои Документы» помогут оформить консультацию и подключиться к специалисту. Для этого можно использовать собственное устройство либо специальное рабочее место в отделении.

Специалисты консультируют по законодательству в сфере погребения, оформлению семейных и родовых захоронений, выдаче и перерегистрации удостоверений о захоронении. Также можно узнать о порядке подзахоронения гробом или урной, предоставлении места для погребения и подготовке необходимых документов.

Кроме того, жителям разъясняют правила транспортировки гроба или урны по территории России и за ее пределы, а также порядок установки, замены и регистрации надмогильных сооружений и ограждений.

Сейчас дистанционные видеоконсультации доступны в Балашихе, Коломне, Люберцах, Наро-Фоминске, Одинцове, Орехово-Зуеве, Подольске, Пушкине, Ивантеевке, Раменском и Сергиевом Посаде.

Бесплатно получить информацию по вопросам погребения можно также через круглосуточную горячую линию «ЦМУ» по телефону 8 (498) 568-99-99.