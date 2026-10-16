Команда школы № 8 стала победителем конкурса творческих коллективов в Лобне
Команда «Пешеход» из школы № 8 городского округа Лобня стала победителем муниципального конкурса творческих коллективов, посвященного 90-летию Госавтоинспекции. Подготовкой отряда юных инспекторов движения занимается педагог Оксана Тищенко.
Отряд «Пешеход» регулярно представляет Лобню на конкурсах и мероприятиях по безопасности дорожного движения. По словам педагогов, выход на городской уровень и убедительное выступление подтверждают высокий уровень команды и ее руководителя.
«Успех — это в крови у нашего отряда, потому что ведет их крайне увлеченный человек, потому что у ребят горят глаза, да потому что просто молодцы!» — отметили в школе № 8.
Призерами конкурса стали команды школ № 7 и № 10.
Юные инспекторы движения — всероссийское добровольное объединение школьников, созданное для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Оно объединяет около 35 тысяч отрядов и почти полмиллиона участников по всей стране. В городском округе Лобня отряды ЮИД действуют на базе школ и активно участвуют в городских и областных мероприятиях.