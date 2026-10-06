Ремонт нового фельдшерского пункта в поселке Чайковского завершат к ноябрю
В поселке Чайковского в городском округе Клин завершается ремонт нового фельдшерско-акушерского пункта. Медучреждение разместили на первом этаже здания администрации вместо прежнего ФАПа, находившегося в ветхом помещении, сообщили в РИАМО.
На площади 69 квадратных метров оборудовали отдельный вход, кабинеты фельдшера, процедурный и прививочный кабинеты.
В помещениях обновили отделку, инженерные сети и освещение, установили мебель и оборудование в соответствии с требованиями Минздрава Подмосковья.
Открытие запланировано на начало ноября. Фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать около 2,5 тысячи жителей поселка и близлежащих деревень. Прием пациентов на первом этапе возглавит опытный фельдшер Алла Комарова.
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