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    Ремонт нового фельдшерского пункта в поселке Чайковского завершат к ноябрю

    Фото: REGIONS/Данила Кирьянов

    В поселке Чайковского в городском округе Клин завершается ремонт нового фельдшерско-акушерского пункта. Медучреждение разместили на первом этаже здания администрации вместо прежнего ФАПа, находившегося в ветхом помещении, сообщили в РИАМО.

    На площади 69 квадратных метров оборудовали отдельный вход, кабинеты фельдшера, процедурный и прививочный кабинеты.

    В помещениях обновили отделку, инженерные сети и освещение, установили мебель и оборудование в соответствии с требованиями Минздрава Подмосковья.

    Открытие запланировано на начало ноября. Фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать около 2,5 тысячи жителей поселка и близлежащих деревень. Прием пациентов на первом этапе возглавит опытный фельдшер Алла Комарова.

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