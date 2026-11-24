В Красногорске продолжают реконструировать гимназию № 7 имени Д. П. Яковлева в ЖК «Ильинский тупик» на ул. Вокзальная — к зданию возводят пристройку на 975 учеников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

Монолитные работы выполнены наполовину, сейчас ведут возведение стен и перегородок. Строительная готовность объекта составляет 26%.

Работы идут за счет бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В новом корпусе разместятся блоки начальной и основной школы, просторные кабинеты и специализированные классы, актовый и спортивный залы, медицинский блок, столовая с пищеблоком. На прилегающей территории оборудуют спортивное ядро, детские игровые площадки, место для общешкольных мероприятий и зоны отдыха.

Завершить работы планируют в 2028 году. После этого вместимость гимназии вырастет с 525 до 1500 учащихся.