Замглавы Мытищ проверил благоустройство сквера в селе Марфино
Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров проверил ход работ благоустройства сквера в Марфино. Специалисты оценили темпы выполнения задач и обсудили с подрядчиками вопросы, требующие оперативного решения.
Сквер стал победителем голосования на федеральном портале Госуслуг, именно его выбрали жители для благоустройства. Главная задача — сделать место притяжения комфортным, уютным и функциональным.
Работы проводили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы Единой России. На сегодняшний день установлены детская игровая и спортивные площадки, завершаются работы по устройству пешеходных дорожек, обустраивается уличное освещение.
Особое внимание при проверке уделили соблюдению строительных технологий, срокам и порядку на площадках. Своевременное устранение замечаний позволит избежать задержек и обеспечить качественное выполнение всех запланированных работ.