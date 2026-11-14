Замглавы Мытищ проверил благоустройство сквера в селе Марфино

Пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров проверил ход работ благоустройства сквера в Марфино. Специалисты оценили темпы выполнения задач и обсудили с подрядчиками вопросы, требующие оперативного решения.

Сквер стал победителем голосования на федеральном портале Госуслуг, именно его выбрали жители для благоустройства. Главная задача — сделать место притяжения комфортным, уютным и функциональным.

Работы проводили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы Единой России. На сегодняшний день установлены детская игровая и спортивные площадки, завершаются работы по устройству пешеходных дорожек, обустраивается уличное освещение.

Особое внимание при проверке уделили соблюдению строительных технологий, срокам и порядку на площадках. Своевременное устранение замечаний позволит избежать задержек и обеспечить качественное выполнение всех запланированных работ.