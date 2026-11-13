Подмосковные производители продуктов представили товары на выставке в Шанхае

Десять предприятий пищевой промышленности Московской области приняли участие в 29-й международной выставке Food & Hospitality China (FHC 2026) в Шанхае. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Компании представили продукцию потенциальным партнерам и обсудили перспективы сотрудничества с китайскими импортерами и дистрибьюторами. Поездку организовали при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

В делегацию вошли производители напитков, кондитерских изделий и пищевых ингредиентов. Среди них — производитель соков, смузи и морсов «Идеи» из Химок, торговый дом «Сан Гран» из Краснозаводска, выпускающий соки, нектары, морсы и компоты, и «Кондитерская фабрика „Сокол“ из Дмитрова, специализирующаяся на зефире и суфле.

Также в выставке участвовали «Глобус-Про» из Люберец с шоколадными изделиями и кондитерскими продуктами, «ЧКМ» из Чехова с печеньем и плиточным шоколадом, «ПромФуд-С» из Красногорска с пищевыми добавками и сухими смесями, «Коломенская пастила» из Коломны, «Эко Фудс» из Звенигорода с конфетами в шоколадной глазури и белым шоколадом, «Роял Кейн» из Королева с сиропами, топпингами, кордиалами и смесями для вендинга, а также «Кондитерская Фабрика „Аврора“ из Люберец.

Выставка охватила продукты питания и напитки, ингредиенты и добавки, кондитерские и хлебобулочные изделия, оборудование, упаковку и решения для гостиничного и ресторанного бизнеса. Деловая программа включала отраслевые форумы, дегустации и встречи производителей с потенциальными партнерами в формате B2B.

Информация о мероприятиях для экспортеров публикуется на сайте Фонда поддержки ВЭД Московской области. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».