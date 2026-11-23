Коммунальные службы Подмосковья с начала ноября выполнили около 1,4 тысячи заявок жителей на устранение нарушений в подвальных помещениях многоквартирных домов. Работы проводили по обращениям, поступившим в Единую диспетчерскую службу.

Наибольшее количество заявок отработали в Шатуре — 327, Химках — 157 и Богородском округе — 115.

Специалисты устраняли подтопления, ремонтировали трубопроводы, канализации, восстанавливали теплоизоляцию. Также в подвалах проводили дезинфекцию и дератизацию, ремонтировали освещение и устанавливали новые замки на входных дверях.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко сообщал, что инспекторы проверяют состояние подъездов, чердаков, подвалов, кровель и фасадов. В первую очередь специалисты обращают внимание на подтопления подвалов, протечки трубопроводов отопления, холодного и горячего водоснабжения, систем водоотведения, а также повреждения теплоизоляции труб на чердаках.