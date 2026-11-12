Строительство Покровского храма в Видном завершат через 3 года

В жилом комплексе «Зеленые Аллеи» в Видном Ленинского городского округа продолжается возведение Покровского храма. В сентябре архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий совершил чин закладки памятной капсулы в основание будущего храма.

На площадке ежедневно трудится бригада из 10–15 рабочих, задействовано несколько единиц техники. Параллельно ведутся работы над разработкой котлована будущего фундамента церковно-приходского дома.

«За последний месяц мы произвели заливку стен цокольного этажа и выполнили работы по укреплению железобетонных конструкций. В будущем здесь будут размещаться крестильня для взрослых и для детей, а также трапезная, кухня и дополнительные хозяйственные помещения», — отметил настоятель Покровского храма иерей Андрей Андреев.

В ближайшее время рабочие приступят к кладке внутренних перегородок из кирпича и заливке плиты перекрытия, которая разделит нижний этаж и основной зал для молящихся. В будущем на верхних этажах обустроят звонницу и клирос для хора.

Посещать богослужения здесь смогут до 450 прихожан. В администрации подчеркнули, что строительство храма является важным событием для жителей развивающегося микрорайона и всего Ленинского округа.