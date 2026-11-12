Спортсмены из Подольска стали призерами фестиваля «Наследники побед»

В Москве завершился фестиваль по стрелковым видам спорта и прикладной игре «Наследники побед». За победу боролись более 65 коллективов.

Этапы турнира проходили в течение нескольких месяцев на трех площадках: в спортивных комплексах «Пейнтленд», «Красный Маяк» и в парке Победы на Поклонной горе.

Подольск на соревнованиях представила секция спортивного лазертага «Витязь». Клуб выставил около 50 участников в различных возрастных дивизионах.

Соревнования принесли подольским командам отличные результаты и множество наград. В категории «Любители Ю16» победу одержала команда «Витязь — Юнармия», а в категории «Спортклубы Ю16» золото завоевало «Боевое братство». Кроме того, первое место в дивизионе LT+ взял «Витязь — Старейшины».

Серебряные медали пополнили копилку еще двух сильных коллективов: в категории «Новички Ю16» отличился «Витязь», а в категории «Спортклубы Ю12» второе место занял «Вороновский рубеж». Почетную бронзу соревнований завоевали «Витязь» в категории «Новички Ю12» и «Юные Витязи», выступавшие в категории «Любители Ю12».

Победителей и призеров фестиваля наградили кубками и памятными дипломами.