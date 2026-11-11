Педагог из Химок победила во всероссийском конкурсе наставников

Юлия Оболенская, педагог-психолог и руководитель структурного подразделения Дома детского творчества «Родник» в Химках, стала победительницей в номинации «Педагог-наставник» всероссийского проекта «Наставники. Знание». Ее авторская работа получила признание на федеральном уровне.

В качестве награды Юлия получит денежный сертификат, а также приглашение на образовательную программу в Центре знаний «Машук» в Пятигорске. Вместе с другими победителями она освоит новые инструменты наставнической работы.

Проект состоял из пяти этапов: специального обучения, представления профессионального портфолио, выполнения практического задания по решению педагогической ситуации, собеседования и защиты авторской практики «Счастливый клевер».

«Сегодня в сфере образования мы все чаще становимся менеджерами, решаем организационные и управленческие задачи. И в этом потоке важно не забывать о главном — наставничестве, живом взаимодействии между людьми и передаче опыта. Поэтому я не просто говорю о его важности, а стараюсь внедрять наставнические подходы в практическую работу. Моя разработка „Счастливый клевер“ как раз об этом», — поделилась Юлия Оболенская.

В основе авторской методики лежат четыре взаимосвязанных модуля: «Личность наставника», «Личность наставляемого», «Совместная деятельность» и «Итог совместной деятельности». Такой подход позволяет учитывать индивидуальные особенности участников, выстраивать доверительное взаимодействие и объективно оценивать результаты совместной работы.

«Для нас принципиально важно, чтобы педагоги Химок не просто осваивали современные образовательные подходы, но и сами становились авторами новых практик, делились опытом с коллегами и представляли округ на федеральных площадках. Мы продолжим создавать возможности для профессионального роста наших специалистов», — отметила начальник управления по образованию Химок Ирина Болгова.

Всероссийский проект «Наставники. Знание» реализует Российское общество «Знание». Он объединяет педагогов, руководителей образовательных организаций и специалистов сферы воспитания, помогая им представить авторские наставнические практики и получить профессиональное признание.