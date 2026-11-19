В Долгопрудном строят новый корпус школы №7 на 1,5 тысячи мест. Об этом сообщила пресс-служба регионального минстройкомплекса.

На объекте задействованы 37 рабочих и четыре единицы техники. Сейчас ведут монолитные работы: устройство фундаментной плиты, плиты под первый башенный кран площадью 81 квадратный метр и армирование вертикальных конструкций здания. На участке также выносят инженерные сети — монтируют канализационные колодцы и меняют теплообменники.

В корпусе площадью 20,6 тысячи квадратных метров разместят блоки начальной, основной и старшей школы, актовый зал на 600 мест, спортзалы, медблок и библиотечный центр. Теплый переход соединит пристройку с основным зданием школы.

Завершить работы планируется в 2028 году.