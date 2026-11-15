В лесах Подмосковья 15–17 ноября ожидают I класс пожарной опасности

В лесах Московской области 15, 16 и 17 ноября ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

На территории гослесфонда региона 14 ноября возгораний не зафиксировали. Сегодня и в ближайшие дни температура будет от 0 до плюс 4 градусов, ночью — от минус 2 до плюс 3. Синоптики обещают переменную облачность, местами снег.

В случае обнаружения возгорания просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ. https://max.ru/id5024129468_gos