Жители Московской области смогут оформить акт обследования объекта недвижимости онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Услуга доступна на региональном портале для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь документ можно получить за 10 рабочих дней вместо 15.

Акт обследования нужен, если предстоит продать участок, где раньше стоял дом, аварийное сооружение или недострой, которого физически уже не существует. Документ позволит Росреестру обновить ЕГРН и внести актуальные сведения об объекте, а собственнику — снять объект с кадастрового учета.

В карточке услуги нужно указать данные о кадастровом учете, кадастровый номер, адрес объекта и степень сохранности, а также отметить, нужен ли результат на бумажном носителе.

После подачи заявления с жителем свяжутся для согласования даты обследования. Акт будет готов в течение 10 рабочих дней после выезда кадастрового инженера, результат направят в личный кабинет на региональном портале.