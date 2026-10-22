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    Переход через ж/д пути у станции Подлипки-Дачные в Королеве достроят в 2027 году

    Фото: МТДИ

    В Королеве продолжается строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути у станции Подлипки-Дачные. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

    Строительная готовность объекта составляет 42%. Сейчас рабочие остекляют башенные павильоны, монтируют железобетонные ступени и бетонируют разворотные площадки второго павильона.

    «На строительной площадке специалисты выполняют остекление павильона со стороны улицы Коминтерна, монтаж железобетонных ступеней и бетонирование разворотных площадок второго павильона. На объекте задействованы 38 рабочих и 4 единицы техники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

    Полностью завершены устройство свайных фундаментов и опор, монтаж двух пролетных строений и переустройство кабельных линий РЖД. Готовность фундаментов лестничных сходов, лифтов и тамбуров составляет 85%. В дальнейшем предстоит установить три лифта, смонтировать внутреннее и архитектурное освещение и благоустроить прилегающую территорию.

    Переход протяженностью 83 метра соединит районы Завокзальный, Юбилейный и Центральный. Он обеспечит безопасное пересечение путей для более чем 100 тыс. жителей Королева. Сооружение оборудуют антивандальным остеклением, противогололедным покрытием и лифтами для маломобильных граждан. Завершить строительство планируется в первом квартале 2027 года.

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