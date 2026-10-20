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    Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог на 6 баллов утром 20 октября

    Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

    Утром 20 октября загруженность дорог Московской области составила шесть баллов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

    Основные затруднения движения наблюдаются на трассах А-105, М-2 «Крым», а также на Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

    Ведомство призвало водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

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