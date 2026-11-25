В Королеве продолжают капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 5. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса.

Готовность объекта составляет 33%. Работы идут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья» за счет средств регионального бюджета.

«В настоящее время на объекте ведутся общестроительные и отделочные работы, осуществляется ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных коммуникаций», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В здании площадью 1,6 тысячи квадратных метров запланированы фасадные и кровельные работы, обновление входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники, окон и дверей, а также внутренняя отделка. В рамках ремонта закупят новую мебель и оборудование.

Дошкольное отделение посещают более 200 детей. Завершить все работы планируется в 2027 году.