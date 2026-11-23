Финальный тур спортивно-музыкального фестиваля «В единстве наша сила» состоялся в школе № 10 в Видном. Событие стало для ребят настоящим праздником спорта, музыки и дружбы.

В отборочном этапе 16-й традиционной Спартакиады приняли участие 38 дошкольных отделений из 17 образовательных комплексов, а в финал вышли 12 сильнейших команд. Спортивно-музыкальные номера с элементами аэробики оценивало строгое жюри, в состав которого вошли специалисты по спортивной аэробике, художественной гимнастике и танцам.

«В этом году номера были яркими, разнообразными и содержательно наполненными. Особенно ценно, что в подготовке участвовали дети, родители и педагоги — именно так формируется любовь к спорту, музыке, своей семье и нашей стране», — отметила начальник управления образования администрации Ленинского округа Наталия Киселева.

Победителем в номинации «Хранители традиций» стала Володарская школа с композицией «Ярмарка», в номинации «Музыкальная душа народа» — Лопатинская школа с композицией «Барыня», в номинации «Дружба народов» — Бутовская школа № 1 с композицией «Наше время», а в номинации «Патриоты России» — Видновская школа с композицией «Родина моя».

Приз «Зрительская симпатия» достался Володарской школе, которая одержала двойную победу. Все участники фестиваля получили сертификаты, а победители — грамоты, медали и кубки.