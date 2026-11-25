В деревне Красный Поселок под Истрой ввели в эксплуатацию четыре дома. Разрешение на ввод объектов девелоперу «Оптилэнд» выдало Минжилполитики Московской области. Дома площадью более 400 квадратных метров расположены на территории коттеджного поселка «Кембридж».

Проект предусматривает семь очередей строительства. Для жителей уже открыли детский сад и творческие мастерские. На территории оборудовали игровые площадки для детей, зоны отдыха и пять бульваров. Также здесь доступны футбольное поле, места для занятий воркаутом, баскетболом, хоккеем и теннисом, а также территория для бега и спортивной ходьбы.

Облик «Кембриджа» выполнен в стиле классического английского городка. Въездную группу оформили в виде замка, а фасады домов отличаются цветовыми решениями, сохраняя общую стилистику застройки.

Министр Елена Волкова отметила, что в регионе девелоперы развивают жилые территории комплексно: одновременно со строительством домов создают необходимую социальную и спортивную инфраструктуру.