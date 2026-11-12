Коллекцию елочных игрушек в честь года Красной огненной козы выпустили в Клину

Клинская фабрика елочных украшений «Елочка» завершила выпуск коллекции игрушек, посвященной символу 2027 года — Красной огненной козе. Более 150 тысяч изделий из серии «Зодиак» уже поступили в магазины по всей России, сообщили в РИАМО.

Тематические украшения предприятие выпускает раз в 12 лет. Каждую игрушку мастера изготавливают и расписывают вручную, используя яркие краски и блестки.

В новую коллекцию вошли фигурки коз и овец разных размеров и дизайнов. Среди них — сказочные персонажи, игрушки в зимних оттенках и нарядных платьях, композиции на космическую и семейную тематику. Также художники воссоздали некоторые ретрообразцы.

В 2027 году клинскому стеклодувному промыслу исполнится 140 лет. К юбилею фабрика планирует организовать масштабную выставку в московском музее-заповеднике «Царицыно», где представит елочные украшения, выпускавшиеся на протяжении десятилетий.

Новогодняя сказка приближается с каждым днем. Люди по всей стране с нетерпением ждут Новый год. Символом 2027-го по восточному календарю станет Красная огненная коза (Овца).