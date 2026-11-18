В Чехове с 11 по 13 декабря пройдет XVIII всероссийский турнир по гандболу среди любительских команд «Герои Города». Заявки на участие уже принимаются.

Организаторы начали выдавать командам тренировочные слоты — актуальное расписание свободного времени площадок публикуется в группе турнира. Подать заявку можно через официальное сообщество во «ВКонтакте». Отбор завершится, когда будет набран лимит команд в каждой категории.

«Герои Города» — крупнейший в России любительский турнир по гандболу. Он проводится в Чехове дважды в год — в апреле и декабре — гандбольным клубом «Чеховские медведи» при поддержке международного турнира SEHA — Gazprom League и Министерства физической культуры и спорта Московской области.

История соревнований началась в мае 2017 года, когда за победу боролись всего шесть школьных команд из Чехова. С тех пор турнир вырос: весной этого года на двух аренах Дворца спорта «Олимпийский» имени Максимова за призы сражались 60 команд в семи возрастных категориях — более 1000 спортсменов из 11 городов страны.