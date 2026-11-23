Международная просветительская акция «Географический диктант» прошла 22 ноября в Центральной детской библиотеке имени Бориса Васильева в Солнечногорске. Проверить свои знания по географии пришли около 20 местных жителей.

Организатором ежегодного мероприятия выступило Русское географическое общество.

Участникам предстояло ответить на 30 вопросов, разделенных на два блока. Первый состоял из 10 заданий базового уровня, второй включал 20 более сложных. Вопросы дополнялись видеосюжетами, а зачитывали их известные актеры, телеведущие и путешественники. Максимальный результат за выполнение всех заданий составлял 30 баллов.

«Такие акции объединяют людей разных возрастов и помогают в доступной и увлекательной форме поддерживать интерес к географии. Уверена, что для многих участников это не только проверка знаний, но и возможность открыть для себя что-то новое», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Акцию проводят с 2015 года для популяризации географических знаний. За 11 лет к проекту присоединились свыше пяти миллионов человек из 140 стран.

Узнать свои результаты участники смогут начиная с 21 декабря на официальном сайте акции. Для этого потребуется ввести уникальный идентификационный номер или воспользоваться QR-кодом с бланка для заметок.