В Можайском муниципальном округе, вблизи деревни Пуршево, начали работы по отводу лесосек. Под сплошную санитарную рубку запланированы участки общей площадью 3,5 гектара, сообщили в Бородинском филиале «Мособллеса».

Работы планируется провести в следующем году. Специалисты проводят отвод в строгом соответствии с государственным заданием.

В ходе обследования оценивается состояние каждого дерева: выявляются поврежденные ветровалом и буреломом деревья, а также сухостой.

«Своевременная санитарная рубка обеспечивает здоровый лес, безопасность людей, отдыхающих в нем, и чистоту лесных массивов для будущих поколений. Отвод лесосек – только первый шаг, впереди у нас большая и важная работа по оздоровлению насаждений», – отметила старший участковый лесничий Бородинского филиал «Мособллеса» Наталья Румянцева.