Площадку для разворота школьного автобуса обустроили в Коломне

пресс-служба администрации г. о. Коломна

Фото: пресс-служба администрации г. о. Коломна

В поселке Индустрия решили проблему с маневрированием школьного автобуса на улице Школьной. Новую площадку оборудовали после обращения местных жителей к руководству муниципалитета.

Раньше водителю приходилось разворачивать автобус в стесненных условиях и сдавать назад из-за недостаточной ширины проезжей части. Такая ситуация вызывала беспокойство у родителей, чьи дети ежедневно пользуются школьным транспортом.

Вопрос подняли сами жители во время выездного приема временно исполняющего полномочия главы городского округа Коломна Виктора Верещагина. Они попросили обустроить отдельное место, где автобус мог бы безопасно менять направление движения.

После обращения Виктор Верещагин поручил найти решение проблемы. В результате на Школьной улице подготовили площадку для разворота: территорию отсыпали и заасфальтировали.

Работы выполнили в короткие сроки, теперь водителю не приходится маневрировать на узком участке дороги. Новое пространство позволит сделать ежедневные поездки школьников более безопасными.

Виктор Верещагин отметил, что обращения жителей помогают выявлять конкретные проблемы на местах и оперативно определять необходимые изменения.