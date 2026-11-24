Жители Подмосковья могут узнать статус переселения из аварийного жилья через региональный портал. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугой уже воспользовались более 200 раз. На портале доступны сведения о сроках переселения и вариантах переезда.

Подать заявление могут собственники, наниматели и все зарегистрированные в доме жильцы. Для онлайн-заявки нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА. В форме указывают всех собственников и проживающих, включая тех, у кого нет регистрации. Если квартира оформлена до 31 января 1998 года, к заявлению нужно приложить правоустанавливающие документы.

Каждому совершеннолетнему, указанному в заявлении, придет электронное согласие на обработку персональных данных. Его нужно подтвердить в личном кабинете в течение трех дней. Ответ по запросу появится в личном кабинете заявителя в течение шести рабочих дней.