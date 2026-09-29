Литературный диктант прошел в Ногинске

26 сентября Центральная библиотека имени А. С. Пушкина в четвертый раз стала площадкой для Литературного диктанта — международной просветительской акции, которая с 2021 года набирает популярность по всей стране. Инициатором проекта выступила Мурманская универсальная областная научная библиотека, и к акции присоединились многие города, в том числе Ногинск и соседние населенные пункты.

Любители чтения собрались, чтобы проверить, насколько глубоко живут в памяти строки русской литературы. Участникам предстояло за один час ответить на 20 вопросов в тестовой форме — задания охватывали как классику, так и произведения современных авторов. Испытание оказалось непростым, но именно в этом и был особый азарт — вспомнить, соотнести, угадать и снова почувствовать силу слова. Атмосферу перед стартом диктанта сделали особенно теплой выступления воспитанниц Ногинской детской школы искусств Полины Пеньковой и Варвары Фединой.

Помимо самого диктанта, гостей ждал приятный интерактив — розыгрыш подарков от библиотеки и ее партнеров. Счастливчики унесли с собой не только хорошее настроение, но и вполне осязаемые поводы для новых впечатлений: билет в кинотеатр «Рассвет», красиво оформленную поэтическую книгу и традиционный «Богородский пряник». На память каждому участнику вручили наклейку с портретом русского писателя или поэта.

Финал акции еще впереди: подведение итогов, разбор вопросов и награждение тех, кто справился с заданиями на «отлично», состоятся 3 октября.