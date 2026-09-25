Жены бойцов СВО смогут пройти комплексную диспансеризацию в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском перинатальном центре организовали комплексную диспансеризацию для женщин из семей участников специальной военной операции, проходящих реабилитацию в оздоровительном комплексе «Литвиново». Об этом сообщила главный врач местного перинатального центра Людмила Кещьян.

За один день женщины смогли посетить гинеколога и эндокринолога, сдать необходимые анализы, а также пройти УЗИ и маммографию по показаниям. Такая организация обследований позволила получить медицинскую помощь без длительного ожидания и очередей.

«Забота о тех, кому это особенно важно, — наша главная задача. Таким женщинам особенно нужно внимание и поддержка, ведь они так часто забывают о себе в заботах о семье. Мы организовали диспансеризацию так, чтобы за один день можно было пройти всех специалистов и не думать об очередях. Это возможность наконец вспомнить о себе, когда все внимание сосредоточено на близких», — отметила Людмила Кещьян.

Сотрудничество перинатального центра с оздоровительным комплексом будет продолжено в рамках следующих программ реабилитации.