Спартакиада православной молодежи прошла в Подольске

В физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» состоялась ежегодная, уже третья по счету, спартакиада Подольской епархии. В этом году соревнования собрали более 150 участников в возрасте старше 16 лет.

За комплекты медалей и кубков боролись восемь команд: молодежные сборные из благочиний Подольской епархии, представители РГУТИС и «Молодой гвардии Единой России», студенты и преподавательский состав из колледжа имени А. В. Никулина.

Участников ждали соревнования по следующим видам спорта: мини-футболу, уличному баскетболу (3×3), перетягиванию каната, дартсу, легкой атлетики, включая эстафету и забег на 100 метров для юношей и девушек.

Подольское отделение «Молодой гвардии» пригласило всех желающих сыграть в «БигДженгу». Завершился спортивный день выступлением музыкальной группы «Благовест».