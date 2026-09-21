Производство радиомодулей для LTE и 5G запустят в ОЭЗ «Дубна» осенью

В особой экономической зоне «Дубна» осенью начнется серийный выпуск нового двухдиапазонного радиомодуля YADRO BTS8100. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию-разработчика.

Инвестиции в создание устройства составили 1,2 миллиарда рублей.

«Это позволит продолжить развитие отечественных решений для телекоммуникационной отрасли и расширять производство оборудования для сетей LTE и 5G», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новый модуль поддерживает частоты 2100 и 2600 МГц одновременно, что сокращает количество оборудования на базовых станциях.

«Работа в обоих диапазонах реализована в одном устройстве с поддержкой четырех антенн и общим высоким уровнем выходной мощности до 320 Вт. Такое решение необходимо операторам для построения производительных решений в высоконагруженных сценариях развития мобильных сетей. Следующий этап — серийный выпуск нового продукта и дальнейшее развитие линейки», — пояснил директор центра разработки радиочастотных систем YADRO Роман Масленников.

Первые партии после старта выпуска получат «МегаФон» (контракт на 1,5 тысячи станций) и «Вымпелком» (тысяча станций). Сейчас оборудование YADRO работает в 37 регионах России, а с мая 2026 года — в Нижнем Новгороде.

В первом квартале будущего года компания планирует выпустить модули для диапазонов 800 и 900 МГц.