Жилой дом на 2-м Фабричном проезде в Пушкино достроили

В Пушкино завершилось строительство 26-этажного жилого дома на 264 квартиры. Объект на 2-м Фабричном проезде уже прошел итоговую проверку Главгосстройнадзора Московской области, следующим этапом станет оформление документов для его ввода в эксплуатацию.

Работы на площадке начались в апреле 2024 года и завершились 29 сентября. Общая площадь здания составляет 18,7 тысячи квадратных метров. В доме предусмотрен один подземный этаж, а также встроенные нежилые помещения.

На территории рядом с домом обустроили детские и спортивные площадки, предусмотрели места для спокойного отдыха. Для автомобилистов оборудовали 28 мест на открытой стоянке возле здания и еще 63 на прилегающей территории.

Кроме того, 92 машино-места предусмотрены в подземном паркинге соседней очереди строительства.

После завершения итоговой проверки застройщику предстоит оформить необходимые документы, чтобы получить разрешение на ввод здания в эксплуатацию.