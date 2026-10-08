Женщину с переломами обеих рук спасли в больнице в Одинцове

В Одинцовскую областную больницу доставили женщину, которая получила переломы обеих рук после падения с высоты собственного роста. Обследование выявило повреждения дистальных отделов лучевых костей со смещением — такая травма нередко возникает, когда человек пытается удержаться при падении, опираясь на ладони. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Пациентку госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии. Врачи выполнили остеосинтез, установив на поврежденные кости специальные титановые пластины и винты.

«Мы выполнили остеосинтез костей специальными титановыми пластинами и винтами. При таких повреждениях важно максимально точно восстановить анатомическое положение костных отломков и надежно их зафиксировать. Стабильный остеосинтез позволяет сократить сроки внешней иммобилизации и раньше начать восстановление движений», — рассказал травматолог-ортопед Артем Налбандян.

После операции пациентка чувствовала себя удовлетворительно. Уже на следующий день она начала двигать пальцами и разрабатывать суставы. В дальнейшем женщине предстоит восстановительное лечение и постепенная разработка лучезапястных суставов по рекомендациям специалистов.

Врачи напоминают, что при падении не следует выставлять вперед прямые руки. Если травмирования избежать не удалось, нельзя самостоятельно пытаться вправить поврежденную конечность. Пострадавшую руку или ногу необходимо обездвижить, приложить холод и как можно скорее обратиться в ближайший травмпункт или вызвать скорую помощь.